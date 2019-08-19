Встреча Макрона и Путина поможет выработать пути ослабления санкций

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина поможет выработать политику для ослабления режима антироссийских санкций, считает профессор французского института геополитики Университета Париж 8 (IFG-Paris 8) Андрэ Филлер.

Переговоры Путина и Макрона состоятся в понедельник во второй половине дня в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон на юге Франции.

"Я думаю, что личная встреча позволит – возможно, в рамках Трианонского диалога – выработать двустороннюю политику, способствующую облегчению режима санкций в связи с невозможностью их полного снятия", - цитирует Филлера РИА Новости.

Он напомнил об экономических интересах Франции и давлении со стороны представителей французской индустрии, которые много инвестировали в российскую экономику. Франция - первый иностранный работодатель в России, подчеркнул эксперт. "Мне кажется, что два президента существенно согласны, но нужно найти способ сформулировать этот договор таким образом, чтобы Европейский союз мог бы следовать формально этому двустороннему желанию и одобрить с юридической точки зрения постепенное снятие санкций против России и, напротив, российских санкций против европейской продукции", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, двусторонняя встреча Путина и Макрона является, скорее, позитивным сигналом.

Эксперт указал, что есть досье, по которым у Москвы и Парижа схожие позиции, и те, по которым имеются большие разногласия. "Есть те (вопросы – ред.), по которым нет никаких проблем, как, например, иранское досье, где Франция и Россия на одной и той же волне и выступают против американской политики. По этому вопросу Франция и Россия могут действительно найти общий язык", - считает он.

Филлер также убежден, что существует взаимопонимание между сторонами по теме ослабления визового режима.

"Конечно, остаются точки больших разногласий. Наиболее важным мне кажется возвращение к минским договоренностям и нормандскому формату после смены правительства и президента на Украине. Изменился ли расклад после президентских и парламентских выборов на Украине? Команда (президента Владимира) Зеленского и большинство в Раде, которое поддерживает президента, позволит ли это вернуться к более мирному тону и урегулировать конфликт? Или нет? Конечно, по моему мнению, интерес России в том, чтобы достигнуть наибольшего прогресса по Донбассу, чтобы не ставить под вопрос возвращение Крыма", - отметил эксперт.

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