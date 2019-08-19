Оказывается, в Европе еще можно открыть неизвестный доселе вид грибов - фото

Ранее он оставался незамеченным, поскольку произрастает только в "особенных" местах в "очень определенных" условиях окружающей среды.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.

Гриб из рода псатирелл (в русском языке известных как хруплянки) получил название Psathyrella montgriensis – в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.

Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет.

Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в "особенных" местах в "очень определенных" условиях окружающей среды.

В сообщении ничего не говорится о том, является ли гриб съедобным или ядовитым.

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