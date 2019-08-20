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Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию

Пока вы спали: Макрон о России, Цуркан об эмоциях и "Победа" - о жесткой посадке

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (243)
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О событиях, произошедших ночью в мире и стране, читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в европейском будущем России.
"Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал Макрон в Twitter.

Переговоры Путина и Макрона прошли в понедельник в Форте Брегансон на юге Франции и продолжались продолжались более 3,5 часа. Основная часть встречи двух лидеров прошла в закрытом для прессы режиме. В ходе пресс-конференции перед переговорами Владимир Путин, в частности, ответил на вопросы об урегулировании конфликта на Украине, протестах в Москве и взрыве на военном полигоне в Архангельской области.

"Все уважали тайну голосования"

Новый председатель Конституционного суда Молдовы Владимир Цуркан выразил надежду, что КС будет нормально сотрудничать. Заявления своей коллеги Любы Шовы о том, что избрание председателя было заранее срежиссировано Цуркан назвал эмоциональной реакцией.

"Мне жаль, что она делает такие заявления, я думаю, что это просто болезненная реакция на то, что ее не поддержали, но, пожалуйста, я не хочу обвинять ее, она моя коллега, женщина. Я верю, что эмоции момента пройдут, и это будет нормальное сотрудничество", - сказал председатель КС, отметив, что все  "уважали тайну голосования и процедуры".

Жесктой посадки не было

Ряд СМИ сообщили в понедельник вечером, что самолет авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в армянском Гюмри. На борту лайнера находились 173 пассажира. Сообщается, что  самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу. В результате повредилась хвостовая часть борта.

Позже авикомпания опровергла информацию о жесткой посадке, отметив, что обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг.

"Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", - сказала журналистам в Москве представительница "Победы". 

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Самое интересное за ночь (243)


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