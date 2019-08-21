Пока вы спали: Трамп о России в G8, Воронин о МВФ Молдове, смерть от мясного рулета

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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер. Он добавил, что поддержал бы соответствующее предложение. Трамп заявил об этом во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как Владимир Путин "перехитрил его".

"МВФ ни за что не отвечает"

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин считает, что МВФ похож на "машину для отмывания денег". В интервью радиостудии Sputnik Молдова политик отметил, что в США нет государственного банка, а есть казначейство, "которое печатает деньги под названием доллары".

"Цель валютного фонда состоит в том, чтобы эти бумажные деньги, которые не имеют никакой ценности, распределить в такие страны, как Молдова, как они называют нас, страны третьего мира. А мы принимаем их всерьез и возвращаем кредиты. Это задача МВФ. Он ни за что не отвечает и ничего не делает", - сказал экс-президент.

Смерть от опасной инфекции

Первый летальный случай в результате заражения листериозом зафиксирован в Испании. Об этом заявил глава инфекционного отделения больницы города Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос.

В автономной местности Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы, сообщила журналистам министр здравоохранения Мария Луиса. Первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая съела мясной рулет.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

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