Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за испытаний ракет США

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США заявили о разработке новых вооружений. Этот шаг и стал причиной, по которой Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Совет Безопасности ООН в четверг, 22 августа, по запросу России и Китая проведет экстренное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о РСМД.

Министерство обороны США 19 августа сообщило об испытании новой ракеты среднего радиуса действия. Она была запущена с острова Сан-Николас возле побережья Калифорнии. Это первое испытание ракеты подобного типа после выхода США из ДРСМД.

Россия и Китай резко раскритиковали действия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведенные испытания доказательством того, что США планировали разорвать ДРСМД уже давно. Китай выразил обеспокоенность угрозой нового витка гонки вооружений.

США нашли новое место для своих ракет средней и меньшей дальности>>>

Как рассказал РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский, открытое заседание Совбеза запланировано на 22 августа.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти рассказал о разработке гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия. Ракеты такого типа подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа.

Более того, уже на этой неделе Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая также ранее была запрещена вышеупомянутым договором.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. Причем доказательств этого американская сторона так и не предоставила.

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