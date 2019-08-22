Пока вы спали: послание Цуркану, ракета с "Федором", смерть от молока матери

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Глава Конституционного Суда Владимир Цуркан получил поздравления по случаю избрания на должность.

Поздравительное послание отправил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщается на официальном сайте КС. Он выразил надежду, что КС Молдовы и ВК будут настроены на сотрудничество.

Цуркана избрали на должность председателя КС несколько дней назад тайным голосование. Ранее, 16 августа, новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом и Высшим советом магистратуры.

Робот в космосе

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

С космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а"

#СоюзМС14: Пуск! 🚀



С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14». На его борту вместе с грузами для экипажа находится антропоморфный робот #SkybotF850



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/2bHoIqNQnd — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 августа 2019 г.

​"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску", - говорится в сообщении в Twitter Роскосмоса.

В самом начале полета "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Робот отправился в космос на 17 дней. Его возвращение планируется на 7 сентября.

В Британии младенец умер из-за молока матери

Инцидент произошел в английском графстве Девон. Врачи прописали матери опиоидный анальгетик "Трамадол" от хронических болей в спине. Из-за приема лекарств женщина не собиралась кормить новорожденного грудью, однако в больнице ее заверили, что ей нечего опасаться. Через пять дней после родов младенец умер. Судмедэксперт назвал смерть девочки внезапной и неожиданной.

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