Захарова уточнила: Москва ожидает откровенного разговора на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет экстренное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о РСМД

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Россия рассчитывает на откровенный разговор на заседании Совбеза ООН в четверг, где будет обсуждаться ситуация с ракетными испытаниями США. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет экстренное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о РСМД. Пентагон ранее объявил о проведении 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

"Речь идет о том, что Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности", - сказала Захарова.

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По ее словам, основанием для российского запроса стали озвученные в США намерения о размещении ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ведет к нарастанию напряженности в мире.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН", - пояснила официальный представитель российского МИД

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

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