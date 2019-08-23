Пока вы спали: о России в G8, эпидемия вокруг Молдовы и "привет" от Джексона

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Возвращение России в G8 можно обсудить в случае заинтересованности в этом Москвы, заявил представитель Белого дома, передает РИА Новости.

Источник отметил, что пока Россия сама не просила о возвращении.

"G7 работает на основе консенсуса. Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами", - добавили в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.

Эпидемия вокруг Молдовы

В Национальном агентстве продовольственной безопасности Молдвы вышли с предупреждением, ситуация с заболеваемостью домашнего скота африканской чумой свиней становится тревожной.

Исполняющая обязанности директора Нацагентства продовольственной безопасности Элла Малай сообщила, что "наиболее сложная ситуация наблюдается в соседних с Молдовой странах, где наблюдается настоящий инфекционный "взрыв". По словам чиновницы, в Румынии за 2019 года 950 домашних животных и 1845 диких кабанов были поражены опасным вирусом. На Украине ситуация также тревожная, там зафиксировали 37 очагов заражения за первые 7 месяцев текущего года.

Поддержала Трампа - потеряла "корону"

В США у победительницы конкурса красоты Кэти Уильямс отобрали титул "Мисс Невада" из-за публикации поста в поддержку американского лидера Дональда Трампа. Об этом 22 августа сообщило издание The Hill.

Титул "Мисс Молдова-2019" завоевала юная и горячая красавица из Тирасполя>>>

После участия в конкурсе "Мисс Америка" модель выложила несколько постов политической направленности на официальной странице победительницы штата.

Тайное завещание Майкла Джексона

Она заявила, что согласна с политикой, проводимой президентом Трампом, назвала движение антифашистов терроризмом и раскритиковала феминизм. В ответ на эти действия организаторы конкурса лишили Уильямс титула.

Певец Майкл Джексон за несколько лет до своей смерти составил тайное завещание, которое так и не вступило в силу. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, передает Independent. По словам женщины, документ был составлен в 2006 году и должен был заменить собой нынешнее завещание, датированное 2002 годом. В нем Джексон якобы подробно описал свое видение того, как именно стоит сохранить его наследство. Сама Бэйн заявила, что была свидетелем того, как документ заверяли у нотариуса, и даже слышала его содержание.

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