Пока вы спали: о России в G8, эпидемия вокруг Молдовы и "привет" от Джексона

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Возвращение России в G8 можно обсудить в случае заинтересованности в этом Москвы, заявил представитель Белого дома, передает РИА Новости.
Источник отметил, что пока Россия сама не просила о возвращении.
"G7 работает на основе консенсуса. Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами", - добавили в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.
Эпидемия вокруг Молдовы
В Национальном агентстве продовольственной безопасности Молдвы вышли с предупреждением, ситуация с заболеваемостью домашнего скота африканской чумой свиней становится тревожной.
Исполняющая обязанности директора Нацагентства продовольственной безопасности Элла Малай сообщила, что "наиболее сложная ситуация наблюдается в соседних с Молдовой странах, где наблюдается настоящий инфекционный "взрыв". По словам чиновницы, в Румынии за 2019 года 950 домашних животных и 1845 диких кабанов были поражены опасным вирусом. На Украине ситуация также тревожная, там зафиксировали 37 очагов заражения за первые 7 месяцев текущего года.
Поддержала Трампа - потеряла "корону"
В США у победительницы конкурса красоты Кэти Уильямс отобрали титул "Мисс Невада" из-за публикации поста в поддержку американского лидера Дональда Трампа. Об этом 22 августа сообщило издание The Hill.
Титул "Мисс Молдова-2019" завоевала юная и горячая красавица из Тирасполя>>>
После участия в конкурсе "Мисс Америка" модель выложила несколько постов политической направленности на официальной странице победительницы штата.
Тайное завещание Майкла Джексона
Певец Майкл Джексон за несколько лет до своей смерти составил тайное завещание, которое так и не вступило в силу. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, передает Independent. По словам женщины, документ был составлен в 2006 году и должен был заменить собой нынешнее завещание, датированное 2002 годом. В нем Джексон якобы подробно описал свое видение того, как именно стоит сохранить его наследство. Сама Бэйн заявила, что была свидетелем того, как документ заверяли у нотариуса, и даже слышала его содержание.
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