СМИ: США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400, передает РИА Новости с ссылкой на телеканал CNN.

"Мы последовательно говорили Турции, что наше последнее предложение о продаже Patriot будет отозвано, если они примут поставку С-400. Наше предложение по Patriot истекло", - цитирует телеканал слова представителя госдепа.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В декабре 2018 года госдепартамент одобрил возможность продажи Анкере таких комплексов на сумму 3,5 миллиарда долларов.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что элементы второй батареи российских С-400 доставят в страну в августе-сентябре.

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