Юмор Бориса Джонсона не оценили, а, может быть, это была не шутка — видео

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Об этом сообщает Business Insider.

Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и постыдным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", — написала она в Twitter.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.

В то же время издание отмечает, что поступок премьер-министра, вероятнее всего, был шуткой. "Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", — написал корреспондент Sky News в Twitter, прикрепив видеозапись, на которой слышно, как политики смеются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK