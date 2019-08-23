10:43 23 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Юмор Бориса Джонсона не оценили, а, может быть, это была не шутка — видео

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
В мире
Получить короткую ссылку
45 0 0

Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Об этом сообщает Business Insider.

Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и постыдным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", — написала она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.

В то же время издание отмечает, что поступок премьер-министра, вероятнее всего, был шуткой. "Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", — написал корреспондент Sky News в Twitter, прикрепив видеозапись, на которой слышно, как политики смеются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото
Лавров напомнил о деле Вышинского после вопроса об украинских моряках
Лавров напомнил журналистам, за что арестовали Кирилла Вышинского - видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться