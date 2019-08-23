Москва не удивлена позицией западных партнеров по запрещенным ракетам США

По мнению российского дипломата, пока находятся эксперты, "ставящие под сомнение все эти складные, но пустые западные небылицы, у нашего мира есть шанс".

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Позиция Запада относительно ракетных планов США неудивительна, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заседание Совбеза ООН, которое Россия и Китай созвали в связи с планами США по разработке и размещению ракет средней дальности.

"Я хотел бы сказать, что сегодняшнее заседание, к сожалению, оказалось до скучности предсказуемым. Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливали все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах", - цитирует Полянского РИА Новости.

Постпреда напомнил, что Россия предлагала американской стороне в закрытом режиме посмотреть интересующую ее ракету 9М729, чтобы Вашингтон убедился, что это оружие не нарушает ДРСМД. "В ответ мы получили отказ", - указал Полянский.

"Тогда мы сделали еще одну попытку. В качестве беспрецедентной меры транспарентности, далеко выходящей за требования договора, мы открыто продемонстрировали данную ракету в присутствии иностранных делегаций. Однако представители США также не приехали на это мероприятие и рекомендовали отказаться от участия своим партнерам по НАТО", - подчеркнул дипломат.

"В этой связи нам не очень понятны аргументы моего американского коллеги. Мы вам предложили сообщить всю интересующую информацию с целью спасения ДРСМД. Вы же, доведя дело до развала договора, теперь пытаетесь требовать у нас эти сведения", - заявил Полянский.

Говоря о претензиях США к новым системам вооружения РФ, дипломат отметил, что все они нацелены на преодоление систем ПРО. "Именно из-за выхода США из Договора по ПРО и развертывания подобных систем у наших границ мы были вынуждены начать разработку данного вида изделий. Это еще одна проблема, искусственно созданная Вашингтоном, которую мы долгое время пытались безуспешно предотвратить. И соучастниками данной ситуации являются как раз страны НАТО", - подчеркнул Полянский.

По его мнению, пока находятся эксперты, "ставящие под сомнение все эти складные, но пустые западные небылицы, у нашего мира есть шанс".

США и ряд их союзников в СБ ООН обвинили Россию в нарушении норм прекратившего существование договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что у России 2 тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет.

Политический координатор постпредства Британии при ООН Стивен Хики в ходе заседания заявил, что Россия в течение долгого периода нарушала ДРСМД, "тайно разрабатывая и размещая ракеты, запрещенные соглашением, в частности, систему запуска ракеты 9М729". В том, что 9М729 нарушает ДРСМД, Россию обвинил и представитель Германии. Вашингтон ранее также обвинял РФ в разработке и испытании запрещенной договором этой ракеты (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

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В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

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