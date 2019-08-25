Пока вы спали: Ваенга спела "Иоане, Иоане", а Трамп испортил газон королевы

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Нашим зрителям становится приятно, когда зарубежные певцы исполняют народные молдавские песни. В субботу, 24 августа, было вдвойне приятно: прошел в центре Кишинева и большой праздничный концерт, и российская исполнительница Елена Ваенга спела на молдавском вместе с вокальной группой знаменитую "Иоане, Иоане". Публика была в восторге и даже обратила внимание на то, что певица поет без акцента.

Дело, в конце концов, не в акценте.

"Веселая, задорная песня - Иоане. В своем народном творчестве молдаване учат нас, как надо обходится с печалями и горестями", - сказала Ваенга.

Вчера напомним, в Молдове прошли праздничные мероприятия в честь Освобождения Молдовы от нацистов в 1944 году.

Кроме Ваенги на сцену вышли известные молдавские исполнители: Дойна Сулак, Сильвия Григоре, Нелли Чобану, Джета Бурлаку, Константин Москович, группа “DoReDos”. На площади Великого национального собрания прошла прямая трансляция торжественного салюта, который был дан на Красной площади в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы.

В России отказались от "Кукурузника"?

В России создадут новый "Кукурузник" – легкий самолет. Раньше так называли модель Ан-2. Он был самым маленьким советским транспортным самолетом и в то же время самым большим бипланом. Появившись в первые годы после Великой Отечественной войны, это воздушное судно эксплуатируется до сих пор, а в Китае даже продолжается выпуск его лицензионных "клонов". Конструктивная схема показала феноменальную живучесть каждой конкретной машины. Ан-2 способен планировать даже при заглохшем двигателе. Он может совершить посадку на неподготовленную площадку, вне специально оборудованной полосы без применения средств наземной навигации. Это не раз спасало и пассажиров и экипажи и грузы.

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На основе Ан-2 будет создан современный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

"ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет", - сказали в пресс-службе НИИ.

Там отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

Елизавета II пожаловалась на Трампа

Королева Великобритании и одновременно Австралии Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, сообщают британские СМИ.

Высокой особе не понравилось, что в ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня вертолеты американского лидера приземлялись на территории дворца дважды в день, из-за чего на газоне остались следы.

"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.

Визит Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.