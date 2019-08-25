Ах, эти женщины: жительница ОАЭ подала на развод из-за отсутствия ссор с мужем

В ответ на обвинения благоверной мужчина заявил, что просто хотел быть идеальным мужем.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод из-за чрезмерной любви со стороны своего мужа, сообщает портал Khaleej Times.

Женщине не понравилось, что в их семье совершенно не было ссор, споров и криков, а муж, напротив, всегда был добрым и ласковым. Кроме того, ее сильно возмущало, что мужчина часто помогал ей убираться дома и даже готовил для нее.

"Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками", — призналась женщина.

В ответ на эти обвинения мужчина заявил, что не сделал ничего плохого, а только хотел быть идеальным мужем. По его словам, однажды жена указала ему на лишний вес, после чего он сел на диету и начал заниматься своим телом.

Мужчина обратился к судье с просьбой порекомендовать жене отозвать иск, и в итоге суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс наладить отношения.

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