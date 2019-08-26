Пока вы спали: поющий фонтан на Ботанике, фестиваль Koktebel Jazz Party

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В воскресение в парке "Долина роз" состоялось открытие поющего фонтана, ремонт которого начался еще в конце марта. Он является частью проекта по реконструкции парка "Долина роз".

Стоимость работ составила 3,5 млн леев.

Ион Чебан в качестве главы муниципальной фракции социалистов заявил, что возрождение и открытие подобных проектов по всей столице станут обычным делом для жителей столицы.

Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"

Вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом, сообщает РИА Новости.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

В Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

"Я считаю, что это уже неразделимо, и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — рассказал председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

По его словам, в следующий раз Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

На фестивале выступили американский коллектив Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бэнда Сергея Головни, сообщает РИА Новости.

Также выступал коллектив Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, американская джазовая певица Шарон Кларк.

В воскресенье, в последний день мероприятия, выступили российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бэнд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

Ссора Трампа с лидерами G7

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишут британские СМИ.

Отмечается, что лидеры других стран из "Большой семерки" не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия. Трамп, по информации издания, не согласился с аргументами своих коллег.

Также подчеркивается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет в этом вопросе, однако с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, остальные лидеры государств — участников саммита, включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против возвращения России в "Большую восьмерку".

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