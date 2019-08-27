Пока все спали: Виктор Балан на "Новой волне", работа в Чехии, мощный миномет

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли в Молдове и в мире минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Представитель Молдовы на "Новой волне" Виктор Балан выступил в первый конкурсный день в Сочи с песней Аллы Пугачевой на стихи Бориса Пастернака "Свеча горела".

Еще два конкурсных дня в Сочи пройдут 27 и 28 августа.

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Во второй день представитель нашей страны исполнит композицию "Ночь" на стихи Владимира Маяковского, которая вошла в альбом "Антология". Музыку написали сам Виктор Балан и другой молдавский артист Илья Сорочан. Третья песня – "Аэропорт", музыка – Виктора, стихи – Марины Гапеевой.

Квоты на работу в Чехии

Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Больше всего их предоставлено гражданам Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тысяч граждан этой страны.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по одной тысяче - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

А еще чешский кабмин выделил 1,1 миллиарда крон (порядка 40 миллионов евро) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Самый мощный в мире миномет

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан". На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи "Тюльпанов", в том числе в замедленном действии.

Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.

2С4 "Тюльпан" — советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.

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