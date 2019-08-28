Маргарита Симоньян приветствовала решение суда по Вышинскому

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Он находился под стражей более 400 дней.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и поблагодарила всех, кто оказал содействие в этом.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Он находился под стражей более 400 дней. Вышинского киевские власти арестовали за его профессиональную деятельность.

В социальных сетях Симоньян отметила, что аналитики и эксперты скажут много важного о том, что это решение Киевского суда "означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают".

"А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла. И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными", - добавила она.

А мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла.



И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 28, 2019

​Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд отпустил Кирилла Вышинского © Sputnik / Стрингер

Суд отпустил Кирилла Вышинского © Sputnik / Стрингер

Суд отпустил Кирилла Вышинского © Sputnik / Стрингер 1 / 3 © Sputnik / Стрингер Суд отпустил Кирилла Вышинского

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.