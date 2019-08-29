Выход за пределы МКС: космонавты оценят "срок годности" "Союзов"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Российские космонавты выйдут в открытый космос, чтобы снять один из выставленных элементов "Союза". В перспективе это поможет понять, можно ли продлить ресурс этих космических кораблей, сообщает РИА Новости.

"В первую очередь во время выхода нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". Это послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", - заявил журналистам космонавт Олег Скрипочка в Центре подготовки космонавтов.

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается 25 сентября.

В состав экипажа входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.

Среди других задач выхода Скрипочка назвал снятие научного оборудования и установку нового, а также замену сменной панели системы терморегулирования модуля "Заря".

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Выход Скрипочки и еще одного российского космонавта Александра Скворцова с борта МКС намечен на 20 ноября.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

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