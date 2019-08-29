Вышинский рассказал Sputnik, как провел первые сутки дома

По словам руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, после освобождения у него "больше эмоций, чем слов", а телефон и интернет приходится осваивать заново.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Первая ночь руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, проведенная дома после освобождения, стала "одной из самых лучших ночей за последний год с лишним". Об этом он признался в телефонном разговоре с руководителем информагентства Sputnik Беларусь Андрея Качуры.

"Спасибо, все хорошо. Эта ночь существенно отличается от большинства предыдущих, поскольку я был дома и был на свободе. Это те чувства, которые словами описать трудно. Пока больше эмоций, чем слов", ― принял Вышинский поздравление от коллеги с освобождением из-под стражи.

"Первым делом, посмотрел, что есть в холодильнике, проверил, что с водой и электричеством, начал осваивать заново интернет и телефон, поскольку за последний год какие-то навыки утратил", ― отметил журналист.

По словам Вышинского, сокамерники и сотрудники СИЗО относились к нему с большим уважением. Что касается самочувствия, то "полтора года не прошли даром, и последствия еще придется оценить", добавил журналист.

"У меня не было серьезного и глубокого медосмотра в последнее время. Пока могу сказать, что чувствую себя нормально, и точно я не нуждаюсь в неотложной медицинской помощи", ― уточнил Вышинский.

В беседе с белорусским коллегой журналист не сдержал эмоций, комментируя акции в его поддержку. Каждая из них имела огромное значение.

"Огромная благодарность коллегам, друзьям, политикам, общественным деятелям, всем тем, кто после моего задержания говорил о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность. Я говорю об этом с трудом, потому что вспоминая все это, поднимается огромный ком в горле", ― сказал Вышинский.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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