Правительство Украины ушло в отставку

В Раде создана коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", она насчитывает 254 депутата.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

По закону, действующий состав кабмина обязан сложить полномочия перед новоизбранной Радой. Гройсман ранее поддержал назначение членов нового правительства во время первого заседания Верховной рады нового созыва. Он считает, что чем быстрее назначат кабмин, тем лучше. Он также поручил министерствам подготовить так называемые "переходные книги" в виде посланий для следующих руководителей ведомств о проделанной и предстоящей работе.

Сегодня же в Раде создана коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", она насчитывает 254 депутата.

По закону, в Раде формируется коалиция депутатских фракций "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания.

В законе четко говорится: фракция в Верховной раде, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава парламента, имеет те же права, что и коалиция. Это означает, что "Слуга народа" по закону может самостоятельно формировать большинство, не привлекая к сотрудничеству другие партии.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел страны, среди них также нынешний глава МВД Арсен Аваков, сообщила депутат фракции "Слуги народа".

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