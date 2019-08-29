Новый премьер Украины объявил войну коррупционерам в стране

Новый глава кабмина Украины Алексей Гончарук заявил также, что до конца года Киев забудет о контрабанде как о системном явлении.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Депутаты Верховной рады Украины назначили в четверг премьер-министром страны Алексея Гончарука. За эту кандидатуру проголосовали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новый глава правительства соседней страны заявил, что рассчитывает конца года контрабанда перестанет быть системным явлением на Украине. также считает важным уже в 2019 году побороть коррупцию в Государственной налоговой службе.

"В этом году так же важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой на Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук во время выступления в Верховной Раде перед процедурой его назначения.

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Верховная рада на первом же заседании намерена утвердить состав правительства. Ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

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