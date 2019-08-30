Пока вы спали: обмен заключенными между Россией и Украиной, беспорядки в Афинах

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. В киевском аэропорту "Жуляны" ожидается приземление самолета с заключенными, переданными Россией в рамках обмена. По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.
Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.
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Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.
Оплата долгов по облигациям
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
Отмечается, что президент США уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплату долгов.
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Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, их основной целью было привлечение средств на строительство в стране железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у американских коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах.
По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.
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Власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.
Экономический конфликт между КНР и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон решил тогда ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.
Столкновения между анархистами и полицией в Афинах
В афинском районе Экзархия произошли серьёзные столкновения между анархистами и спецназом полиции, задержаны семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.
Столкновения начались ночью и продолжались длительное время.
Группа людей забросала бутылками с зажигательной смесью и камнями подразделение полиции. Полицейские применили слезоточивый газ.
Портал анархистских организаций утверждает, что полиция применила слезоточивый газ в здании, захваченном иммигрантами из Африки. Семьи с детьми вынуждены были бежать из дома. Один человек пострадал и госпитализирован, сообщают анархисты.
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Нападение на полицейских произошло и ночью накануне.
Извержение вулкана в Италии
Мощное извержение вулкана произошло неподалеку от берегов Сицилии. Гигантский столб пепла был виден с расстояния в несколько километров.
Столб пепла поднялся над вулканом Стромболи на одноименном островке. Это достаточно популярное у туристов место, и гости итальянского курорта были в панике. Черная туча заволокла небо, а облака пепла, опускавшиеся на воду, привели в ужас застигнутых врасплох путешественников.
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