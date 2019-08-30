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Отступая из Бухареста, немецкие войска заминировали улицы, индустриальные объекты, магазины и склады. Архивное фото

В Минобороны РФ рассекретили исторические документы об освобождении Бухареста

© Sputnik /
В мире
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Минобороны рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции, публикация приурочена к 75-летию освобождения румынской столицы от фашистов.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Минобороны России представило копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов в ходе Бухарестско-Арадской операции. Публикация Минобороны приурочена к 75-летию освобождения румынской столицы от фашистов.

Весна.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В документах говорится о героизме воинов Красной армии, в частности, командира самоходной артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова. В бою при Плоешти он ценой своей жизни уничтожил 30 солдат и офицеров противника, а также вражеские орудия и автомашины, сообщает РИА Новости.

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Упоминается и подвиг санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, а сам погиб.

Отмечается, что за время проведения операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий, потери противника составили 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными, уничтожены более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и 3,5 тысячи орудий.

  • Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
    © Photo : Минобороны России
  • Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
    © Photo : Минобороны России
  • Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
    © Photo : Минобороны России
  • Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
    © Photo : Минобороны России
  • Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
    © Photo : Минобороны России
  • Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
    © Photo : Минобороны России
  • Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
    © Photo : Минобороны России
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© Photo : Минобороны России
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией

Рассекреченные материалы свидетельствуют о массовом недовольстве граждан Румынии бывшем главой правительства и главкомом Ионом Антонеску.

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© Sputnik / Виталий Аньков
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"Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло", — подчеркивается в обнародованном политдонесении 53-й армии.

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В Минобороны уточнили, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы Красная армия смогла продолжить преследование нацистов на юго-западном направлении.

Добавляется также, что СССР решил ввести войска в Румынию, чтобы развить успех предыдущей кампании. Румынская армия к этому времени уже перешла на сторону советских войск и оказывала им поддержку.

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Теги:
Румыния, Россия, Минобороны, война


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