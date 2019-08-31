Пока все спали: "Ленинград" в Кишиневе, экстренная посадка, стрельба в США

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым дала в Кишиневе "Финальный концерт" в субботу вечером. Мероприятие прошло в столичном "Дендрарии" и собрало тысячи зрителей, многие из которых приехали на выступление из Одессы.

Ранее Шнуров анонсировал прощальный тур "Ленинграда". Он объяснил закрытие группы окончанием "эпохи застоя". Сейчас, по мнению Шнурова, застойные времена закончились, а значит, существование группы перестало быть целесообразным. При этом музыкант допустил, что когда-нибудь снова соберет коллектив.

В 2008 году создатель группы временно распускал коллектив, однако собрал его снова спустя два года.

Экстренная посадка

Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

В пятницу около 23.00 по местному времени (22.00 мск) совершил экстренную посадку самолет Красноярск-Симферополь, пассажирка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в областную больницу.

Второй самолет, который летел из Грозного в Москву, запросил экстренную посадку в 2.18 по местному времени (1.18 мск) из-за падения жидкости гидросистемы, сообщили в администрации. И еще один рейс Баку-Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за 60-летней женщины, которой стало плохо на борту самолета, ее госпитализировали.

Стрельба в США

По меньше мере 10 подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил, штат Алабама, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал, стрельба произошла в пятницу вечером после футбольного матча между командами средней школы.

По словам начальника полиции, десять подростков в возрасте от 15 до 18 лет получили ранения, они были доставлены в больницы. Два человека задержаны.

Трамп уволил помощницу из-за слов о полной дочери

Личной помощнице президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут пришлось покинуть свой пост после того, как она рассказывала журналистам об отношениях президента со его детьми, сообщает издание Poitico со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.

По словам источников, Вестерхауд рассказала об отношениях президента с детьми ранее в августе на неофициальном ужине с представителями СМИ, пока Трамп находился в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси.

Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова "были немного обидными". При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится".

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