Пока все спали: открытие парка, стрельба в Техасе, борьба с "билетной мафией"

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Претура столичного сектора Буюканы объявила об открытии после обновления парка "Алунелул". Мероприятие пройдет в воскресенье и начнется в 11.00.

"В течение трех месяцев парк "Алунелул" ремонтировали - полностью реконструировали пешеходные аллеи. Из муниципального бюджета на эти цели выделили 4,6 миллиона леев", - сообщили в претуре.

Стрельба в Техасе

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. По данным газеты New York Times, инцидент произошел приблизительно в 16.00 по местному времени (0.00 воскресенья по кишиневскому времени) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Полиция города Одесса сообщила, что устроивший стрельбу ликвидирован. Правоохранительные органы проводят расследование.

Полиция в Техасе не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане, сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне.

"Департамент информации полиции г. Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщила дипмиссия в Twitter.

Шеф полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что число жертв достигло пяти, по меньшей 21 человек пострадал. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут два стрелка, однако позже выяснилось, что это был один человек.

Борьба с "билетной мафией"

Правительственный закон о борьбе с театральными спекулянтами, который предусматривает новые условия возврата билетов на культурные мероприятия, вступает в России в силу с 1 сентября.

Правительство внесло проект закона в Госдуму осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. В январе нижняя палата приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов: за десять дней зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее пяти дней до мероприятия — половину, в срок от пяти до трех дней — 30%, если до начала спектакля остается менее 72 часов — учреждения вправе не возвращать деньги за билет.

По мнению главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, которую цитирует РИА Новости, закон должен решить проблемы топовых театров и площадок, где проводятся наиболее востребованные публикой зрелищные мероприятия.

Документ вводит норму о том, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Кроме того, закон предусматривает возврат полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем.

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