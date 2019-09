Пекин выразил протест США

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Пекин выступил решительно против внесения в санкционные списки США китайских предприятий, которые занимаются ядерной энергетикой. Такое заявление сделал заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Хуа на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги по ядерной безопасности Китая.

"Мы обратили внимание на то, что минторг США в середине августа внес в санкционный список четыре китайские компании, в том числе China General Nuclear Power Group. Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля. Это не только принесет ущерб китайским компаниям, но также окажет влияние на соответствующие государственные предприятия, в том числе американские", - указал Лю Хуа, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "в связи с этим китайская сторона выражает решительный протест протекционистским и односторонним действиям США, которые вредят интересам китайских компаний, ровно, как и интересам компаний всех стран".

"Надеемся, что США прекратят соответствующие ошибочные действия, будут решать проблемы путем консультаций на равноправной основе", - добавил он.

Ранее Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки за нарушение режима экспортного контроля четыре китайские компании: China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation (CGNPC), China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd., Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.. По сообщениям американских властей, эти компании якобы пытались приобрести ядерные технологии и материалы в США в целях военного использования.

