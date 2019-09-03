Пока вы спали: победа Молдовы, заявление посольства России, взрыв в Кабуле

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Спортсмены Габриэле Гоффредо и Анна Матус принесли Молдове золотую медаль на соревнованиях по спортивным танцам.

Они поднялись на первую ступень Чемпионата мира, финал которого состоялся 1 сентября в Таиланде. Габриэле и Анна выступали в соревнованиях по латиноамериканскому стилю.

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Молдавские танцоры оказались лучшими в общей сложности из 40 пар, участвующих в соревнованиях.

Это уже пятая золотая медаль, выигранная Габриэле Гоффредо и Анной Матус: с 2012 года эта пара никогда не опускалась ниже третьего места на различных чемпионатах мира.

Заявление посольства России

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии. Сообщение посольства опубликовано на сайте диппредставительства.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", — говорится в сообщении.

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Ранее Джонсон выступил с видеообращением, которое опубликовано на странице в Twitter. В нем он рассказал об обстоятельствах начала Второй мировой войны и заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В посольстве отметили, что заявление политика на фоне 80-летия начала Второй мировой вызывает удивление, отмечает РИА Новости.

Взрыв в Кабуле

Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 16 человек, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Афганистана.

Пострадали еще 119 человек. Отмечается, что большинство погибших и раненых — мирные жители.

Взрыв произошел накануне вечером в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний. Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за теракт, заявив, что целью их атаки были иностранные силы.

Ураган на Багамах

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек.

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Стихия обрушилась на побережье острова Абако в северной части Багам в воскресенье. СМИ сообщали о гибели семилетнего мальчика.

Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине власти ввели режим ЧС, в прибрежных округах объявили эвакуацию.

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