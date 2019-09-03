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Исполнитель песни про третье сентября Михаил Шуфутинский

"И снова третье сентября": как Шуфутинский стал популярным у молодежи

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Достаточно любому пользователю интернета напеть строки "я календарь переверну", как тот с улыбкой продолжит "и снова — третье сентября", хотя может не знать ни самой песни, ни ее исполнителя.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Песня Игоря Крутого на слова Игоря Николаева прославила ее исполнителя Михаила Шуфутинского самым необычным образом. Популярный мем "я календарь переверну — и снова третье сентября" разошелся по сети в виде забавных картинок, цитат и видео, отмечает Sputnik Эстония.  

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Впервые песня "Третье сентября" была исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году и с тех пор является одной из визитных карточек артиста. В 1994 году она вошла в сольный альбом певца "Гуляй, душа".

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По воспоминаниям самого артиста, песня стала одной из первых, которые он получил в свой репертуар после возвращения на родину из эмиграции в 1992 году. Песню "Третье сентября" предложил ему тогда молодой композитор Игорь Крутой.

Шуфутинский честно признается, что её текст не основан на какой-то конкретной истории:

"Никакого чудо не было: в этот день никто не ссорился, не мирился — это не специальная дата. Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло второго, третьего, но нет, у меня ничего не происходило".

Тем не менее, в отличие от людей, кто воспринимает текст песни буквально — прощание с любовью, дата третье сентября в жизни самого артиста окрашена в куда более радостные тона: на третий день осени 1995 года родился его старший внук.

Питейное заведение, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Интернет-мемом фраза из песни стала в 2011 году, когда впервые появилась в интернет-сообществе МДК на фотографии американского рэпера Рика Росса.

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Забавная фраза, подразумевающая множество дальнейших вариантов развития событий или ответов на вопрос "Что произошло третьего сентября?", стала необычайно популярной в Рунете и без нее теперь невозможно представить интернет в сентябрьский период.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Сам артист с юмором относится к повышенному интересу интернет-аудитории к его песне.

​Любопытно, что автором текста к песне "Третье сентября" был другой известный российский музыкант и певец Игорь Николаев, родивший для Рунета еще один популярный мем "Выпьем за любовь".

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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