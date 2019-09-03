Обмена между Украиной и Россией во вторник не будет - мнение адвоката

По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, какой-либо даты возможного проведения обмена нет, как и подвижек в вопросе помилования украинским президентом граждан, участвующих в обмене.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Во вторник не стоит ожидать обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

Такое заявление сделал украинский адвокат Валентин Рыбин.

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Отвечая на вопрос стоит ли ожидать, что во вторник состоится обмен, он заявил: "нет".

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Кроме того, по его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена также нет, как и подвижек в вопросе помилования украинским президентом граждан, участвующих в обмене.

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