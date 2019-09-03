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Обмена между Украиной и Россией во вторник не будет - мнение адвоката

CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's church
В мире
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По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, какой-либо даты возможного проведения обмена нет, как и подвижек в вопросе помилования украинским президентом граждан, участвующих в обмене.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Во вторник не стоит ожидать обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

Памятник дружбе Украины и России в одном из парков Керчи.
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Обмен заключенными между Москвой и Киевом - лишь после указа Зеленского

Такое заявление сделал украинский адвокат Валентин Рыбин.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "33 на 33" отложен>>>

Отвечая на вопрос стоит ли ожидать, что во вторник состоится обмен, он заявил: "нет".

Россия - Украина: детали обмена удерживаемыми лицами>>>

Кроме того, по его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена также нет, как и подвижек в вопросе помилования украинским президентом граждан, участвующих в обмене.

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Теги:
мнение, обмен, Россия, Украина


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