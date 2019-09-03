Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

Женщины в Евросоюзе живут на 5,4 года дольше, чем мужчины. Но часть этого времени женщины проводят с ограниченной активностью, а мужчины большую часть жизни остаются здоровыми.
Дольше всех в ЕС остаются здоровыми жители Швеции - 73,3 года для женщин, 73 года для мужчин. А меньше всех - латвийцы - 54,9 года для женщин и 52,3 года для мужчин, то есть почти на двадцать лет меньше, чем шведы.
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