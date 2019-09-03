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Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

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Сколько здоровых лет отпущено европейцам

В среднем в ЕС европейским женщинам отведено 64,2 здоровых года жизни, а европейцам 63,5 года. Подробности - в инфографике Sputnik.

Женщины в Евросоюзе живут на 5,4 года дольше, чем мужчины. Но часть этого времени женщины проводят с ограниченной активностью, а мужчины большую часть жизни остаются здоровыми.

Пенсионеры
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Дольше всех в ЕС остаются здоровыми жители Швеции - 73,3 года для женщин, 73 года для мужчин. А меньше всех - латвийцы - 54,9 года для женщин и 52,3 года для мужчин, то есть почти на двадцать лет меньше, чем шведы.

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В Молдове количество пенсионеров (по возрасту) составляет более 530 тысяч человек, при этом число работающих пенсионеров - порядка 75 тысяч

Подробнее - в инфографике Sputnik Латвия.

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Теги:
ЕС, Молдова, рейтинг


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