Посольство России ответило Болгарии на заявления о Второй мировой

Министерство иностранных дел Болгарии высказалось против выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Посольство России в Болгарии обескуражено заявлениями Министерства иностранных дел Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее МИД Болгарии призвал Россию не поддерживать "сомнительный исторический тезис" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

Поводом для такого заявления послужила выставка "75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма", которая откроется в Болгарии 9 сентября, в годовщину "Болгарской операции" 1944 года, в ходе которой части Красной армии вступили в Болгарию, а германские войска ее покинули. До 1989 года 9 сентября было национальным праздником Болгарии.

В посольстве России подчеркнули, что выставка не имеет ничего общего с современным "болгарским политическим дискурсом" или какими-либо политическими силами.

"Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую 9 сентября мы представим на площадке нашего культурно-информационного центра, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ", — говорится на странице посольства в Facebook.

Многие из документов, как подчеркивается далее, были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - отмечает посольство России.

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