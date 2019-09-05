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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел СНГ в Москве

Пока вы спали: заявление Лаврова, расследование катастрофы MH17

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", - отметил политик, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

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"Мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах", — сказал он.

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Также он прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к трагедии.

По мнению премьера Малайзии, они вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

Заявление Лаврова

По его словам, Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата.
Именно в таком ключе выстраиваются отношения с Пекином, которые вышли "на беспрецедентно стратегический уровень", отметил он.

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"Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике",— подчеркнул министр.

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Лавров добавил, что на таких же принципах основывается внешнеполитическая стратегия Пекина. Он напомнил, что из ядерных держав только Россия и Китай выступают в защиту главных принципов Устава Организации объединенных наций.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

Захарова рассказала, кто стоит за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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"Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", - сказала Захарова, выступая на сессии МИА "Россия сегодня" в рамках Восточного экономического форума.

Она назвала мероприятия в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - сказала Захарова.

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Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Джонсон отказался от борьбы по переносу Brexit

Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

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Палата общин приняла законопроект - вопреки позиции правительства - вечером в среду. Он обяжет премьера просить Евросоюз перенести срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Ожидалось, что в палате лордов сторонники кабинета будут всячески затягивать процесс, чтобы времени на принятие законопроекта не осталось.

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В заявлении лейбористской фракции в палате лордов, опубликованном в твиттере, говорится, что правительство позволит законопроекту о продлении сроков Brexit пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.

Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.

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