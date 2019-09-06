Пока вы спали: перекрытая дорога в Кишиневе, ураган на Багамах, космическая угроза

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Мэрия Кишинева сообщила, что с 23:00 6 сентября до 20:00 7 сентября будет приостановлено движение по улице Сергея Лазо между улицами 31 августа и Анатола Коробчану.

Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению инженерных сетей в исторической части города.

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Водителей просят соблюдать временно установленные указатели или объезжать данную зону.

Угроза для космического потенциала США

Россия является угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов. Об этом на неправительственном Совете по международным отношениям заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд, сообщает РИА Новости.

"В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество", - заявил Данфорд.

По его словам, в число противников США в этой области входят Россия, Китай, а также КНДР и Иран, у которых появился достаточный потенциал.

"Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним ", - заключил генерал.

Ранее американский президент Дональд Трамп на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, назвал космос следующей областью военных действий. По его словам, целью этого командования станет обеспечение доминирования Вашингтона в космосе.

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В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения.

Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала в нем какое-либо оружие.

Ураган на Багамских островах

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах может стать "ошеломляющим", заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс.

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По последним данным, в результате удара стихии погибли 30 человек.

Правительство островного государства распорядилось доставить в районы бедствия более 200 специальных мешков для перевозки тел. В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов, сообщает РИА Новости.

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Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.

Сначала "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории, а сейчас ослаб до второй.

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