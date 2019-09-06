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Это будут минуты ужаса: глава ISRO прокомментировал полет на Луну

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
В мире
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Индийский посадочный модуль "Викрам" совершит посадку в районе южного полюса Луны и доставит на ее поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Спуск займет не более 15 минут. Вся Индия с нетерпением ждет этого события.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван заявил, что намеченная на субботу посадка на Луне для его страны станет "15 минутами ужаса".

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Он сравнил это с тем, как человек впервые берет на руки новорожденного ребенка.

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"Все это можно сравнить с тем, как кто-то внезапно подошел к вам и дал подержать в руках новорожденного ребенка. Справитесь ли вы с этой задачей без поддержки других людей? Точно так же и со спускаемым аппаратом - он двигается по заданному маршруту, но его нужно опекать, словно ребенка", - заявил Сиван, которого цитирует РИА Новости.

Луноход проработает на поверхности спутника Земли в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав ее поверхности.

CC0 / Pixabay / Free-Photos
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Если получится пережить местную ночь - то и дольше. Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.

"Это крайне сложный процесс. Мы совершаем подобное впервые, и для нас это станет 15 минутами ужаса", - отметил глава индийского космического агентства.

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Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии - аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на Луне.

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Теги:
Индия, Космос


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