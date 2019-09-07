Пока вы спали: задержание экс-замглавы СИБ, ночные ракеты США и новая жертва красоты

Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы распространила сообщение о задержании на 3 суток бывшего заместителя руководителя Службы информации и безопасности. Его подозревают в превышении служебных полномочий в связи с высылкой из Молдовы семи граждан Турции - сотрудников молдавско-турецкого лицея Orizont.

Кроме того фигурантом дела стал директор Бюро по миграции и убежищу при МВД Молдовы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Высылка граждан Турции произошла осенью прошлого года. Как заявляла Служба информации и безопасности, семь иностранных граждан были выдворены из страны по подозрению в связи с исламистской группировкой. На родине их приговорили к тюремному заключению.

На данный момент в прокуратуре выясняют – кто еще мог быть причастен к этому уголовному делу.

США оскалили "трезубец"

США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.

Маневры проводились, чтобы оценить и проверить характеристики этих стратегических систем, а не как "ответ на происходящие в мире события".

"Сдерживание противника на море остается важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, и запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы", — заявил вице-адмирал Джонни Р. Вулф.

В общей сложности Соединенные Штаты провели уже 176 запусков этих ракет с момента их постановки на вооружение в 1989 году.

Хотела быть как Кардашьян, а стала пугалом

Лицо жительницыЛос-Анджелеса буквально разнесло после дорогостоящей пластической операции. Девушка потратила более полумиллиона долларов, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян, пишет Daily Mail.

Дженнифер Памплона (так зовут жертву скальпеля пластического хирурга) прошла через 20 процедур и пластических операций: она восемь раз увеличивала ягодицы, а также бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филлеры в щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица и виниры на зубы.

Plastic surgery addict who spent over $500K to look like Kim Kardashian reveals she has finally 'learned her lesson' https://t.co/QoWyIwViUC — Daily Mail US (@DailyMail) 6 сентября 2019 г.

​Однако последний поход к косметологу закончился для 27-летней американки неудачно. Памплона решилась на увеличение губ, однако после процедуры у нее началась аллергия. По ее словам, рот сильно болел и кровоточил. Девушка не выходила из дома и начинала плакать каждый раз, когда видела себя в зеркало.

"Увидев конечный результат, я не могла поверить — моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы", — рассказала она журналистам.

Через пару дней Дженнифер вновь обратилась к специалистам — на этот раз чтобы удалить филлеры.

"Теперь мои губы выглядят, как у стариков — они растянуты и сморщены, как сдувшийся воздушный шарик", — пожаловалась американка.

Как заявила Памплона, она извлекла урок из этой истории и больше не будет прибегать к помощи пластических хирургов.

"Я никогда больше не буду делать операции, чтобы исправить то, что и так выглядит хорошо. <…> Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет большие губы. Это совсем не красиво. Все это было как ночной кошмар", — сказала девушка.