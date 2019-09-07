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Здание следственного изолятора Лефортово

Из "Лефортово" выехали автобусы, предположительно, с украинскими военными - видео

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Из СИЗО "Лефортово" в Москве утром 7 сентября выехали два автобуса, в которых, как предполагают российские журналисты,  находятся военнослужащие ВСУ, задержанные ранее за нарушение морской российской границы.

По сообщению РИА НовостиРоссия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

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В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.



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