Вышинский прибудет в субботу в Москву

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, прибудет в субботу в Москву. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением", - рассказал Киселев.

Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В Кремле считают освобождение журналиста конкретным шагом со стороны Киева и приветствуют его, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.