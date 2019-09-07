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Самолет, вылет - иллюстративное фото

В сети появился список россиян, которых Украина везет на обмен

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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 Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, вылетел из украинского аэропорта "Борисполь"

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Российский журналист, политолог радиоведущий Армен Гаспарян опубликовал список граждан, которых Украина везет на обмен в Москву. Запись была сделана в телеграм-канале журналиста.  Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, вылетел из украинского аэропорта "Борисполь".

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.



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