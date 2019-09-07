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В Москве отметили, что обмен граждан РФ и Украины - итоги кропотливой работы

© Sputnik / Стрингер
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Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Освобождение граждан на Украине - это важный шаг преодоления конфронтации между Киевом и Москвой. Так прокомментировали состоявшийся между Россией и Украиной осужденных и задержанных лиц  глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Напомним, обмен задержанных произошел в субботу, 7 сентября. Самолеты с подлежащими обмену лицами приземлились в Москве и Киеве.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, 35 человек с одной стороны, 35 - с другой.

Среди прибывших в Москву - журналист, руководитель портала РИА Новости Кирилл Вышинский, которого власти Украины задержали 15 мая 2018 года.

"Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": обмен "удерживаемыми лицами" между Россией и Украиной состоялся. Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным", - написал Константин Косачев в Facebook.

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Аналогичный пост опубликовала и Мария Захарова. Взаимная передача осужденных Россией и Украиной стала итогом системной кропотливой работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в этом контексте очевидно, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".

"Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - заявила дипломат.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.



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