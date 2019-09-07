Вышинский рассказал о своей сверхмечте

В субботу, 7 сентярбря, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Вернувшийся в Москву спецрейсом из Киева руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто помогал ему и поддерживал, пока он находился в тюрьме на Украине.

В субботу, 7 сентярбря, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми. Из московского Внуково в аэропорт Борисполь отправились украинские задержанные, а из Борисполя в Москву - российские. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

В МИД России назвали освобождение россиян - позитивным сигналом. Москва рассчитывает, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что день освобождения Кирилла Вышинского - один из самых счастливых дней в его жизни.

"Сегодня, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни... Мы ждали этого почти 16 месяцев... Все мы убеждены, журналист не должен сидеть в тюрьме, это для него настоящая пытка", - сказал Киселев.

"Но это настоящее счастье, что Кирилл вернулся в добром здравии, не сломленным. И Кирилл - настоящий герой, пример для всех нас, для всего журналистского сообщества", - добавил Киселев.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя возвращение в Россию руководителя портала РИА Новости Украина, сказала, что это не просто гора, а целая "гряда скал с плеч".

"Это не просто камень с души или гора с плеч. Это целая гряда скал с плеч", - сказала Симоньян.

Сам Вышинский по прибытии в Москву отметил, что останется в профессии. Он поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении. В то же время журналист отметил, что он ни в чем не виноват перед Украиной. А его личная сверхзадача - "сделать все как было, назло тем, кто помешал работе".

"Супермечта, сверхмечта - сделать, как и было. Назло. Потому что понятно, что они меня посадили. Но они ещё и просто редакцию всю разрушили. Они счета заморозили... Поэтому хочется просто назло. Но это сверхзадача. Не знаю, как она будет решаться. В принципе, у нас была комфортная, спокойная жизнь... Мы работали правильно и честно", - рассказал журналист.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 28 августа Вышинский был освобожден из-под стражи, а в субботу прилетел в Россию.