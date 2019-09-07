В Балтийском море пропала обсерватория за 300 тысяч евро

От немецкой подводной обсерватории на дне Балтийского моря остался только кусок порванного кабеля для передачи данных

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR бьет тревогу. Пропала дорогостоящая немецкая подводная обсерватория, передает Sputnik Латвия с ссылкой на местные СМИ.

Обсерватория стоимостью в 300 тысяч евро была установлена на дне Балтийского моря в 2016 году. Она располагалась у побережья Германии в запретной для судоходства зоне.

Но 21 августа с обсерваторией прервалась связь. К ней были отправлены дайверы. Но на дне Балтийского моря вместо дорогостоящей станции они нашли только обрывок порванного кабеля для передачи данных и кое-какие остатки оборудования.

Все, что осталось от обсерватории за сотни тысяч евро GEOMAR показал в своем Twitter.

​Что же случилось, неужели нашлись умельцы, которые способны украсть такое громоздкое оборудование?

Предположительно, виновато либо сильное течение, которое унесло эти 300 тысяч евро в неизвестном направлении, либо морские животные. Станция состояла из двух блоков весом 520 и 220 килограммов и была пришвартована толстыми кабелями.

Но, по мнению ученых, ни крупным животным, ни течениям и даже бурям было не под силу снести такую конструкцию. Чтобы перенести такую установку куда-либо требовалась огромная сила.

Если для обывателей обсерватория кажется просто дорогой, то специалисты считают ее бесценной и крайне опечалены утратой.

Теперь расследованием загадочного исчезновения занимается полиция.