В Балтийском море пропала обсерватория за 300 тысяч евро

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR бьет тревогу. Пропала дорогостоящая немецкая подводная обсерватория, передает Sputnik Латвия с ссылкой на местные СМИ.
Обсерватория стоимостью в 300 тысяч евро была установлена на дне Балтийского моря в 2016 году. Она располагалась у побережья Германии в запретной для судоходства зоне.
Но 21 августа с обсерваторией прервалась связь. К ней были отправлены дайверы. Но на дне Балтийского моря вместо дорогостоящей станции они нашли только обрывок порванного кабеля для передачи данных и кое-какие остатки оборудования.
Все, что осталось от обсерватории за сотни тысяч евро GEOMAR показал в своем Twitter.
Wer hat unsere #Messgeräte gesehen? Am 21.8. wurden die Geräte der @HZG_de/#GEOMARMessstation bei #BoknisEck offenbar entfernt. Die Taucherinnen und Taucher des Forschungstauchzentrums @kieluni fanden nur noch das zerfaserte Landanschlusskabel...https://t.co/06gpV6gFnL pic.twitter.com/0wyxwf9RGb— GEOMAR (@GEOMAR_de) 3 сентября 2019 г.
Что же случилось, неужели нашлись умельцы, которые способны украсть такое громоздкое оборудование?
Предположительно, виновато либо сильное течение, которое унесло эти 300 тысяч евро в неизвестном направлении, либо морские животные. Станция состояла из двух блоков весом 520 и 220 килограммов и была пришвартована толстыми кабелями.
Но, по мнению ученых, ни крупным животным, ни течениям и даже бурям было не под силу снести такую конструкцию. Чтобы перенести такую установку куда-либо требовалась огромная сила.
Если для обывателей обсерватория кажется просто дорогой, то специалисты считают ее бесценной и крайне опечалены утратой.
Теперь расследованием загадочного исчезновения занимается полиция.