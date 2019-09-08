Пока вы спали: звонок Путина и Зеленского, скидка для Молдовы и выигрыш "Джокера"

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Президенты России и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Президенты положительно оценили освобождение и передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц. Путин и Зеленский подчеркнули, прежде всего, гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Собеседники, обсуждая проблему урегулирования кризиса на Украине, подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "нормандской четверки" президент России отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".

Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах.

Россия и Украина обменялись заключенными в субботу. Самолеты с освобожденными лицами приземлились в аэропортах Москвы ("Внуково") и Киева ("Борисполь"). По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, с обеих сторон были освобождены по 35 человек.

Переговоры по газу

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в субботу, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику.

По словам главы республики, в нынещнем году повышения тарифов на газ не ожидается. А в 2020 возомжно даже снижение цены на газ. В месте с тем президент отметил, что уже с 1 октября цена поставляемого газа для Молдовы снизится.

Цена на импорт российского газа в Молдову в первом квартале этого года выросла на 25%, напоминал до этого Додон. Таким образом, страна платит около 237,46 долларов (213,3 евро) за тысячу кубометров.

Российский газ Кишиневу откачивают по договору от 2008 года. Регулярно он продлевался. Контракт на поставку газа в Молдавию с "Газпромом" завершается 31 декабря 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову почти 3 млрд кубометров газа. Это на 8,4% больше показателя 2017-го.

Украина и в следующем году останется транзитером газа>>>>

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что газовый вопрос действительно обсуждался. При этом он дал понять, что окончательного решения по скидке не было, добавив: переговоры по газу "близки к финализации". И экспертам еще нужно будет проговорить заключительные нюансы, отмечал он.

Выигрыш "Джокера"

"Золотой лев" Венецианского фестиваля достался фильму "Джокер". Жюри наградило кинокартину «Джокер» Тодда Филлипса "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Twitter.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76

LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:

Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe — Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.

​Главную роль в фильме исполнил актёр Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось, что представленную в основном конкурсе кинокартину «Джокер» зал встретил восьмиминутной овацией. По мнению критиков, своим успехом сольный фильм о заклятом враге Бэтмена во многом обязан актёрской игре Хоакина Феникса. Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.