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Нику Попеску

Пока все спали: визит Попеску в Киев, выборы в Абхазии и теннисные страсти

© Photo: Facebook / Dodon Igor
В мире
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску отправился с рабочим визитом в Киев по приглашению своего украинского коллеги Вадима Пристайко. 

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео
© Sputnik / Екатерина Лызлова
Лавров проведет переговоры с Попеску 11 сентября

В рамках поездки, как пояснили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства, планируется обсудить двустороннюю повестку, сотрудничество на региональном и международном уровне, европейскую интеграцию и другие вопросы.

В программе визита Попеску запланированы встречи с членами правительства и Рады Украины.

В Абхазии прошли выборы президента

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства. Ранее сообщалось, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%. Накануне Хаджимба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов.

В воскресенье в Абхазии прошел второй тур выборов главы государства. Первый тур прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83% голосов, а Квициния — 22,91%.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.

Теннисные страсти 

Испанец Рафаэль Надаль победил в финале Открытого чемпионата США по теннису россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 49 минут.

Финалисты Открытого чемпионата США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) на церемонии награждения.
© Sputnik / Стрингер
Финалисты Открытого чемпионата США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) на церемонии награждения.

Медведев стал открытием года, он сделал качественную работу над ошибками после Уимблдонского турнира и выступил как никто на североамериканском харде. Россиянин дошел до финалов на турнирах в Вашингтоне и Монреале, в Цинциннати впервые в карьере выиграл "Мастерс", а на Открытом чемпионате США в первый раз добрался до финала. Благодаря такому успеху Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире и подобрался к лидирующей тройке, которую составляют Новак Джокович, Надаль и Роджер Федерер.

К слову, в последний раз российский спортсмен играл в финале турнира Большого Шлема 14 лет назад. В 2005 году Марат Сафин стал победителем Australian Open, переиграв в решающем матче хозяина кортов австралийца Ллейтона Хьюитта.

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