Пока все спали: замена автобусов, победа России и решение парламента Британии

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Больше половины автобусов кишиневского Городского автобусного парка нуждаются в замене. Об этом заявил глава предприятия Виталие Копач.

Речь идет о 90 единицах транспорта из 144, которые есть в парке. В начале года закупили 31 автобуса. Так, сейчас средний возраст достиг 14 лет.

Кроме того, предприятие ищет почти пять десятков водителей и шесть десятков кондукторов. Средняя зарплата составляет чуть более 8 000 леев.

Автобусы муниципия Кишинев ездят по 24 маршрутам.

Победа на зубах

Сборная России в концовке вырвала победу у команды Казахстана в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес, замкнувший подачу Александра Головина.

"Очень тяжело вскрывать такую оборону, где девять человек играют в защите. Атаковать можно было только позиционно. Матч вышел тяжелым. Самое главное, что победили", - сказал капитан российской команды Артем Дзюба.

После шести игр россияне набрали 15 очков и занимают второе место в группе, отставая от бельгийцев на три балла. Сборная Казахстана идет на третьем месте (7).

Голосование в Великобритании

Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов.

Джонсон, изначально заявлявший, что не хочет выборов, первый раз внес предложение об их проведении после того, как парламент, вопреки его призывам, поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.

Представители оппозиции тогда заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе. Премьер, однако, не стал успокаиваться, и сразу объявил, что в ближайшее время вновь внесет предложение о выборах.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.

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