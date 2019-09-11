День граненого стакана: кто и когда изобрел универсальное мерило

День граненого стакана ежегодно отмечают 11 сентября - именно в этот день в далеком 1943 году был выпущен первый граненый стакан советского образца на старейшем стекольном заводе России в городе Гусь-Хрустальный.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Граненый стакан, с которым связано много легенд, трудно назвать изысканным шедевром, но он стал символом целой эпохи и по сей день служит универсальным кулинарным мерилом для многих хозяек.

Все гениальное просто

Когда появился граненый стакан в России, точно не известно — по одной из версий, на Руси его придумали в древности. Предком стеклянного был деревянный, который делали из плотно пригнанных друг к другу дощечек, напоминающих грани, и называли достаканом. Само название "достакан", как полагают, было заимствовано из тюркского языка "дастархан" (праздничный стол) или "тустыган" (чаша).

По другой — производить такую посуду начали при Петре I для нужд флота, так как граненые стаканы не скатывались со стола, если опрокидывались во время качки на море.

По легенде, усовершенствованный прототип чаши Петру I преподнес владимирский стекловар Ефим Смолин, заявив, что этому виду посуды не страшны механические воздействия. Отведав из стакана вина, Петр "для проверки" грохнул его оземь.

И хотя стакан разбился на мелкие осколки, государь не разгневался, а сделал большой заказ для флота.

© Sputnik / РИА Новости "Петр I, сопутствуемый Минервой"

Рассказывают, что именно этот случай послужил появлению на Руси обычая бить посуду в процессе застолья, поскольку Петр прикрикнул: "Стакану быть!", а кто-то из приближенных услышал "Стаканы бить!".

Древность граненых стаканов подтверждает их упоминание в специальной армейской доктрине, которую издал Павел I в конце XVIII века, в которой ограничил суточную норму вина, положенную солдатам одним граненым стаканом.

Справедливости ради, следует отметить, что граненые стаканы были в далеком прошлом не только в России. К примеру, на картине знаменитого испанского живописца Диего Веласкеса "Завтрак", которая была написана в 1617-1618 годах, изображен граненый стакан.

Так что кто спроектировал граненый стакан, наверное, так и останется тайной. Достоверно известно, что именно в США в 1820-х годах изобрели изготовление стаканов методом прессования — именно по этой технологии производились граненые стаканы в СССР.

В США, производство по этой технологии запустили в середине XIX века, а в Россию эта техника добралась только в начале XX века.

Дизайн уже советского знаменитого стакана, по неподтвержденным данным, принадлежит скульптору Вере Мухиной, автору монументальной скульптуры "Рабочий и Колхозница".

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Вид на монумент "Рабочий и колхозница" у ВВЦ на фоне международного делового центра "Москва-сити"

Главным отличием нового стакана от его предшественников являлось наличие гладкого кольца, идущего по окружности края. Специалисты поясняют, что появление этой детали было связано с тем, что стакан, в первую очередь, создавался для предприятий общественного питания и должен был быть очень прочным.

Классический граненый стакан имеет 16 граней, благодаря чему он гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты.

Граненые стаканы производятся до сих пор и используются в заведениях общепита, а также в пассажирских поездах, обычно с подстаканником.

"Сообразим на троих"

Фраза "сообразим на троих" появилась благодаря граненому стакану в "хрущевские" времена, когда власти запретили торговать водкой на розлив. В тот период из продажи исчезли удобные для единоличного употребления "мерзавчики" — 125 мл и "чекушки" — 200-250 мл.

Пол-литровая бутылка водки в два стакана наиболее распространенной вместимости не помещалась, а на три делилась идеально — в стакан до стеклянного ободка входит ровно 167 граммов водки, что составляет треть пол-литровой бутылки, вот и стали "соображать".

В одно время советский граненый стакан в народе называли "маленковским". По приказу министра обороны Георгия Маленкова, для отдельных категорий военнослужащих выделялось 200 грамм водки, которые выдавались в обед. Тем же, кто не пил, позволялось обменять свой паек в объеме граненого стакана на табачный паек или сахар. Это правило просуществовало недолго, но очень запомнилось многим служившим в то время.

Многогранное стекло

Выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16, 18 и 20 гранями. Были еще с 17, но выпуск с нечетным количеством граней был более сложен, поэтому остановились на наиболее приемлемом и удобном — с 16 гранями.

© Photo: Трактир Медведь Памятник граненому стакану

Стоимость стакана зависела от количества граней — первые стаканы были с 10 гранями и стоили 3 копейки. Классический 16-гранный — 7 копеек, а более рифленый, с 20 гранями — 14 копеек. При этом форма и объем стакана оставалась неизменной: до стеклянного ободка — 200 грамм, до краев — 250 грамм.

В СССР, помимо главного образца, выпускались стаканы объемом в 50, 100, 150, 200 и 350 граммов.

Советский граненый стакан был и остается для многих домохозяек главной мерой объема и веса в кулинарных рецептах. Стакан, наполненный до нижней кромки кольца, способен вместить 200 грамм воды или молока, 130 грамм муки, 180 грамм сахара, 210 грамм сметаны, 290 грамм ягодного пюре.

На картине известного русского художника Кузьмы Петрова-Водкина "Утренний натюрморт", написанной в 1918 году, изображен 12-гранный стакан с чаем — прародитель советского граненого стакана.

Стаканные рекорды

В 2003 году в Петербурге был установлен своеобразный рекорд — в театре "Балтийский дом" построили пирамиду из двух тысяч граненых стаканов высотой полтора метра. Это достижение вошло в Книгу рекордов Петербурга.

В 2005 году ижевцы побили все ранее установленные рекорды и соорудили пирамиду из граненых стаканов с рекордной высотой в 245 сантиметров. На "строительство" ушло 2024 стакана.

Увековечен граненый стакан и в памятниках. Так, в Екатеринбурге есть памятник проводнице, которая несет чай в граненых стаканах в подстаканниках из нержавейки времен Хрущевской оттепели.

Скульптура высотой два метра 60 сантиметров, выполненная из стеклокомпозита: два медведя стоят на задних лапах и держат стакан на манер скульптуры "Рабочий и колхозница" Мухиной, установлена хозяином алма-атинского трактира "Медведь".

Всем известны традиции поднимать стакан "за здравие" или "за упокой", бить "на счастье", искать истину на "дне стакана" и даже аллегорично сравнивать жизнь с "разбитым стаканом". И искать решение проблем, в которых "без стакана не разберешься".

Появилось и выражение "устаканиться", то есть разрешится проблема, войти в нужное русло, определиться.

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