Пока все спали: сгоревшее авто, новый кабмин Японии и самолет-разведчик

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Автомобиль жительницы Молдовы загорелся на ходу минувшей ночью. Видео полностью охваченной пламенем машины появилось в сети. Произошедшее записал проезжавший мимо водитель.
К счастью, женщина успела вовремя выйти из транспортного средства. Она не пострадала, а вот автомобиль полностью сгорел. Потерпевшая не знает, из-за чего именно в салоне вспыхнуло пламя.
Возгорание ликвидировали пожарные.
В Японии новое правительство
Новый состав кабинета министров сформирован в Японии, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Прошлое правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр страны Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.
Двумя главными событиями среди новых назначений стал приход в правительство 38-летнего Синдзиро Коидзуми – сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми и перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны.
Коидзуми стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабинета, а среди политиков обоих полов занял третье место. Его можно назвать министром в четвертом поколении после прадеда, деда и отца, занимавшего пост премьер-министра Японии с 2001 по 2006 год.
Самолет-разведчик и границ России
Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar.
Самолет Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 днем на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех прибалтийских республик у границ Ленинградской и Псковской областей.
После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.
К вечеру самолет завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.
14:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 September 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧 , #Boeing RC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ666 , позывной #RRR7228 , производит разведывательный полёт около границ Ленинградской🇷🇺 и Псковской🇷🇺 областей.#RAF #RC135W pic.twitter.com/qM8qi2GvKL
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
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