Пока все спали: сгоревшее авто, новый кабмин Японии и самолет-разведчик

Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Автомобиль жительницы Молдовы загорелся на ходу минувшей ночью. Видео полностью охваченной пламенем машины появилось в сети. Произошедшее записал проезжавший мимо водитель.

К счастью, женщина успела вовремя выйти из транспортного средства. Она не пострадала, а вот автомобиль полностью сгорел. Потерпевшая не знает, из-за чего именно в салоне вспыхнуло пламя.

Возгорание ликвидировали пожарные.

В Японии новое правительство

Новый состав кабинета министров сформирован в Японии, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Прошлое правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр страны Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.

Двумя главными событиями среди новых назначений стал приход в правительство 38-летнего Синдзиро Коидзуми – сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми и перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны.

Коидзуми стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабинета, а среди политиков обоих полов занял третье место. Его можно назвать министром в четвертом поколении после прадеда, деда и отца, занимавшего пост премьер-министра Японии с 2001 по 2006 год.

Самолет-разведчик и границ России

Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar.

Самолет Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 днем на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех прибалтийских республик у границ Ленинградской и Псковской областей.

После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.

К вечеру самолет завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.

​Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

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