Пока вы спали: детали МРЭФ, ошибки Болтона, назначения в кабмине Молдовы

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Правительство назначило трех новых государственных секретарей в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство образования, культуры и исследований.

Артем Сыч назначен на должность госсекретаря минздрава.

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Он является выпускником юридического факультета Государственного университета Молдовы (USM), много лет работал в качестве специалиста по социальной защите Международной организации труда в представительстве по Восточной Европе и Центральной Азии.

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Еще одним государственным секретарем минздрава назначен Ион Додон, который до назначения занимал должность главы кабинета министра. По образованию он является юристом, окончил Государственный университет Молдовы и работал адвокатом в области гражданского права.

Госсекретарем министерства образования назначена Виктория Наги Вайда. Она закончила факультет права USM, а также работала в Европейском инвестиционном банке.

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Молдо-российский торгово-экономический форум будет включать в себя 12 рабочих сессий.

Об этом сообщил президент Игорь Додон. По его словам президента, "в нем примут участие более 1000 делегатов из обеих стран, включая вице-премьера РФ, специального представителя президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрия Козака".

Ошибки Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

"Джон — человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Он предлагал действовать с Северной Кореей как с Ливией. Не очень хорошее заявление, если учитывать, что произошло с (погибшим премьер-министром Ливии Муаммаром) Каддафи. Он (Болтон) был очень жестким парнем", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей.

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