Пока вы спали: серебро Молдовы, условия Сноудена, блокировка счетов Киркорова

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Дзюдоист Адиль Османов завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Финляндии.

Молодой человек одержал четыре победы в весовой категории 66 кг, в матче с россиянином Измаилом Мисировым, грузином Лукой Капанадзе, словаком Бруно Банским и французом Бенджамином Гомесом.

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В чемпионате примут участие также Виктор Стерпу, Петру Пеливан и Кэтэлин Мариан.

Война в Сирии закончилась

Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", — отметил министр.

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Он добавил, что Россия "придает большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывает, чтобы в политическом процессе участвовали все группы сирийского общества.

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"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — заключил Лавров.

Условия Сноудена

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США, чтобы предстать перед судом, только при условии, что процесс будет справедливым и объективным.

Сноуден заявил, что хотел бы рассказать присяжным почему он предоставил секретную информацию журналистам. Присяжные, по словам Сноудена, также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он придал огласке, чтобы оценить правильно ли он поступил.

"У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию", - отметил он.

При этом Сноуден подчеркнул, что его возвращение в США только для того, чтобы выслушать приговор станет плохим примером для тех, кто, возможно, находится в похожей ситуации.

"Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец", - добавил Сноуден, которого цитирует РИА Новости.

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Экс-сотрудник АНБ также отметил, что "не выбирал жизнь в России". Он напомнил, что просил убежища у 27 стран, включая Германию и Польшу, но те побоялись ответных мер со стороны США, в отличие от Москвы.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Киркорова

Отмечается, что у артиста заблокировали счета в "Сбербанке" и "СДМ-Банке". Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил СМИ, что первый раз слышит об этом.

"Я думаю, что это журналистская "утка", - сказал он.

В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Однако тогда Рыбак также опроверг эту информацию.

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