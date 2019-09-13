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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео

Сергей Лавров: война в Сирии закончилась

© Sputnik / Екатерина Лызлова
В мире
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По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, главная цель - это надежная и долгосрочная стабилизации в Сирии, а также в Ближневосточном регионе в целом.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Cирийцы постепенно восстанавливаются после окончания военных действий, поэтому крайне важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в целом в регионе, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

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"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - заявил Лавров в интервью российской газете "Труд".

По словам главы внешнеполитического ведомства России, в таких условиях на первый план выходят задачи гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса", что в конечном итоге должно привести к надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Теги:
Сирия, Сергей Лавров


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