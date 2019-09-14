Пока вы спали: наши борцы поехали на ЧМ, российская звезда в коме, американская - осуждена

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Спорт и шоубиз - две основные сферы, которые поставили новости для нашего обзора.

Молдавский десант в столице Казахстана

Национальная федерация борьбы объявила состав команды, которая будет защищать спортивные цвета республики на сениорском Чемпионате мира по борьбе. Турнир пройдет 14-22 сентября в городе Нур-Султан.

Молдову будут представлять 19 атлетов и 4 наставника. Четыре спортсмена включатся в борьбу за медали в греко-римской борьбе, вольников в составе - десять. Пять участниц от нашей республики - в женском турнире.

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока пациентка находится в таком состоянии.

© Sputnik / Валерий Левитин День рождения ресторана "Антрекот"

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии.

Христов, в свою очередь, заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов. Он не уточнил, когда это произойдет.

Голливудской актрисе вынесли приговор за мошенничество

Известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к 14 дням тюрьмы за то, что мошенническим путем устроила своего ребенка в университет, сообщил телеканал Fox News.

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Хаффман также приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа.

Прокуратура просила месяц тюрьмы и настаивала, что реальный срок заключения необходим в данном деле.

Хаффман признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и выплате взятки в размере 15 тысяч долларов за корректировку ответов в экзамене SAT ее старшей дочери для поступления в колледж. В сговоре также участвовал супруг актрисы Уильям Мэйси, однако ему не было предъявлено обвинений.

Ранее сообщалось, что власти США раскрыли крупную коррупционную схему, в рамках которой молодые люди за взятки поступали в престижные вузы США, в частности, в Йельский и Стэнфордский университеты. Отмечалось, что в коррупционной схеме участвовали порядка 50 человек, всем им предъявлены обвинения.

В числе арестованных оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, получившие широкую известность благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Полный дом".

Хаффман - лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", также выдвигалась на премии "Оскар" и BAFTA.

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