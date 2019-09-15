Пока вы спали: медведь-убийца, голуби-шпионы, мемориал на месте трагедии

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. США, Армения и Россия - три страны, события в которых вошли в наш обзор.

ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

В США рассекретили ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".

Опубликованные на сайте ЦРУ документы раскрывают некоторые ранее неизвестные детали. В частности, публикуется фото голубя с переносным фотоаппаратом на шее из закрытого для публики музея ЦРУ. Фотокамера весила 35 граммов, и еще 5 граммов весил ремешок, на котором ее прикрепляли к телу птицы.

В ЦРУ программа по использованию животных разрабатывалась с 1960-х годов. Речь шла об использовании, помимо голубей, кошек и собак, птиц и дельфинов.

Птиц, включая голубей и воронов, использовали в экспериментах по доставке миниатюрных грузов, включая подслушивающие устройства. Изучалась также возможность применения мигрирующих птиц для разведки на территории СССР или для доставки туда сенсорной аппаратуры.

Для отправки грузов пробовали использовать и дельфинов. На базе во Флориде этих животных пытались использовать для атаки на корабли условного противника, а также хотели навесить на них регистрирующую аппаратуру, чтобы засекать советские подводные лодки или следы радиации. Программа встречала множество проблем. Так, дельфины, работавшие с тренерами, не были привычны к командам агентов ЦРУ в полевых условиях.

Голубей, которые должны были перемещаться между определенными целями в СССР, испытали в Вашингтоне, но результаты ЦРУ не впечатлили. Ряд птиц пропали вместе с дорогостоящими камерами. Один голубь выжил при нападении ястреба, но потерял камеру. Несколько других голубей сделали достаточно хорошие фотографии. Из 140 кадров в ролике примерно половина оказалась хорошей резкости, некоторые снимки смогли зафиксировать обстановку на улицах на военном объекте в Вашингтоне.

Документ 1976 года свидетельствует, что ЦРУ разработало пробную шпионскую операцию на территории СССР. Предполагалось выпустить птицу в Ленинграде в районе верфей с тем, чтобы затем она прилетела на базу за пределами СССР.

Из документа следует, что проведение "полевого испытания" именно в 1976 году в итоге сочли нецелесообразным. Были ли подобные попытки позже, не говорится.

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

Инцидент произошел при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Гражданка Польши Марго Л. сообщила днем 14 сентября службе спасения 911, что она и ее друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац… Спасатели обнаружили пострадавших через два часа… На место на вертолете вылетели врачи медцентра "Эребуни", которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшая девушка доставлена в медцентр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. Обстоятельства произошедшего выясняются.

После происшествия доступ на гору временно закрыт.

В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"

Объект - дань памяти погибшим в результате пожара в торговом центре .

© Sputnik / Александр Кряжев Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово

"Парк ангелов" - масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха.

Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово.

Парк разделен стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты.

Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей, амфитеатр для отдыха взрослых. На территории всего парка установлено самое современное звуковое оборудование.

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